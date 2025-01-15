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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
15.01.2025 19:00 – FT 1 : 0
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
15 января 2025, 21:47 | Обновлено 15 января 2025, 21:59
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Дубль и ассист Дембеле. Аль-Ахли упустил шанс обойти команду Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии сыграно три матча 15-го тура

15 января 2025, 21:47 | Обновлено 15 января 2025, 21:59
201
0
Дубль и ассист Дембеле. Аль-Ахли упустил шанс обойти команду Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Дембеле

15 января состоялись три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли уступил на выезде клубу Аль-Холуд (0:1), пропустив на 90+2 минуте, и упустил шанс выйти на третье место и обойти команду Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.

За Аль-Иттифак французский форвард Мусса Дембеле забил два гола и сделал ассист в матче против клуба Дамак (2:0).

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 37 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января

Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Поденсе, 72, Хамдалла, 90+7 – Аль-Шехри, 56

Дамак – Аль-Иттифак – 0:3

Голы: Дембеле, 22, 45 (пен), Витинью, 83

Аль-Холуд – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Кольядо, 90+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 1 1 39 - 14 37
2 Аль-Иттихад 14 12 1 1 33 - 10 37
3 Аль-Наср Эр-Рияд 14 8 4 2 28 - 13 28
4 Аль-Кадисия 14 9 1 4 19 - 11 28
5 Аль-Ахли Джидда 14 8 2 4 23 - 13 26
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 15 8 2 5 22 - 15 26
7 Аль-Рияд 15 6 4 5 19 - 20 22
8 Аль-Таавун 14 6 3 5 17 - 14 21
9 Аль-Халидж 14 6 2 6 18 - 19 20
10 Дамак 15 5 3 7 22 - 26 18
11 Аль-Иттифак 15 5 3 7 16 - 23 18
12 Аль-Раед 14 4 2 8 18 - 22 14
13 Аль-Холуд 14 3 4 7 18 - 27 13
14 Аль-Оруба 14 4 1 9 11 - 30 13
15 Аль-Ахдуд 14 3 3 8 17 - 22 12
16 Аль-Вахда Мекка 14 3 3 8 19 - 32 12
17 Аль-Фейха 14 1 6 7 10 - 24 9
18 Аль-Фатех 14 1 3 10 12 - 26 6
Полная таблица
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Мусса Дембеле Аль-Шабаб Аль-Рияд Дамак Аль-Иттифак Аль-Холуд Аль-Ахли Джидда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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