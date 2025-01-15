Дубль и ассист Дембеле. Аль-Ахли упустил шанс обойти команду Роналду
В чемпионате Саудовской Аравии сыграно три матча 15-го тура
15 января состоялись три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Ахли уступил на выезде клубу Аль-Холуд (0:1), пропустив на 90+2 минуте, и упустил шанс выйти на третье место и обойти команду Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.
За Аль-Иттифак французский форвард Мусса Дембеле забил два гола и сделал ассист в матче против клуба Дамак (2:0).
Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 37 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января
Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 2:1
Голы: Поденсе, 72, Хамдалла, 90+7 – Аль-Шехри, 56
Дамак – Аль-Иттифак – 0:3
Голы: Дембеле, 22, 45 (пен), Витинью, 83
Аль-Холуд – Аль-Ахли – 1:0
Гол: Кольядо, 90+2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|14
|12
|1
|1
|39 - 14
|37
|2
|Аль-Иттихад
|14
|12
|1
|1
|33 - 10
|37
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|14
|8
|4
|2
|28 - 13
|28
|4
|Аль-Кадисия
|14
|9
|1
|4
|19 - 11
|28
|5
|Аль-Ахли Джидда
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|7
|Аль-Рияд
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|8
|Аль-Таавун
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|9
|Аль-Халидж
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10
|Дамак
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|11
|Аль-Иттифак
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|12
|Аль-Раед
|14
|4
|2
|8
|18 - 22
|14
|13
|Аль-Холуд
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|14
|Аль-Оруба
|14
|4
|1
|9
|11 - 30
|13
|15
|Аль-Ахдуд
|14
|3
|3
|8
|17 - 22
|12
|16
|Аль-Вахда Мекка
|14
|3
|3
|8
|19 - 32
|12
|17
|Аль-Фейха
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18
|Аль-Фатех
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
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