Дубль и ассист Дембеле. Аль-Ахли упустил шанс обойти команду Роналду

15 января состоялись три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли уступил на выезде клубу Аль-Холуд (0:1), пропустив на 90+2 минуте, и упустил шанс выйти на третье место и обойти команду Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.

За Аль-Иттифак французский форвард Мусса Дембеле забил два гола и сделал ассист в матче против клуба Дамак (2:0).

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 37 очков), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли, Аль-Шабаб (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур, 15 января

Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Поденсе, 72, Хамдалла, 90+7 – Аль-Шехри, 56

Дамак – Аль-Иттифак – 0:3

Голы: Дембеле, 22, 45 (пен), Витинью, 83

Аль-Холуд – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Кольядо, 90+2

Турнирная таблица