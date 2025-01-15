Известны составы на матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм. Доверились ли Зинченко?
Матч начнется в 22:00 по Киеву
В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на этот матч.
Арсенал – Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Троссард, Хавертц, Стерлинг.
Тоттенхэм – Кински, Спенс, Грэй, Дрэгушин, Порро, Бергвалль, Сарр, Биссума, Сон Хын Мин, Кулусевски, Соланке.
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