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  4. Известны составы на матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм. Доверились ли Зинченко?
Англия
15 января 2025, 21:05 |
1068
5

Известны составы на матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм. Доверились ли Зинченко?

Матч начнется в 22:00 по Киеву

15 января 2025, 21:05 |
1068
5
Известны составы на матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм. Доверились ли Зинченко?

В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на этот матч.

Арсенал – Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Троссард, Хавертц, Стерлинг.

Тоттенхэм – Кински, Спенс, Грэй, Дрэгушин, Порро, Бергвалль, Сарр, Биссума, Сон Хын Мин, Кулусевски, Соланке.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Тоттенхэм стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
 Зінченко=Лунін
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Harun Bakircioğlu
Кивиор, Зинченко и Тирни - счастливая троица, всегда вместе
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Diesel
Зіну тримають в запасі щоб не отримав будь яку травму та поскоріше продати хоч за 20-25
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