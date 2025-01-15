«Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком

Итальянский журналист Давиде Фиданза рассказал, почему болельщики «Ромы» недовольны украинским форвардом их команды Артемом Довбиком.

«Довбик уже сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе. Но он до сих пор не пробился в сердца болельщиков, которые обвиняют его в отсутствии спортивной злости.

Но я считаю, что его хладнокровие, с которым он исполнял пенальти в ворота «Болоньи», доказывает обратное», – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.

Матч между «Болоньей» и «Ромой» завершился со счетом 2:2. Довбик спас свою команду от поражения, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.