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  4. «Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком
Италия
15 января 2025, 19:26 |
1893
0

«Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком

Давиде Фиданза все объяснил

15 января 2025, 19:26 |
1893
0
«Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Давиде Фиданза рассказал, почему болельщики «Ромы» недовольны украинским форвардом их команды Артемом Довбиком.

«Довбик уже сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе. Но он до сих пор не пробился в сердца болельщиков, которые обвиняют его в отсутствии спортивной злости.

Но я считаю, что его хладнокровие, с которым он исполнял пенальти в ворота «Болоньи», доказывает обратное», – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.

Матч между «Болоньей» и «Ромой» завершился со счетом 2:2. Довбик спас свою команду от поражения, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Эдин Джеко Болонья
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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