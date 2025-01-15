«Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком
Давиде Фиданза все объяснил
Итальянский журналист Давиде Фиданза рассказал, почему болельщики «Ромы» недовольны украинским форвардом их команды Артемом Довбиком.
«Довбик уже сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе. Но он до сих пор не пробился в сердца болельщиков, которые обвиняют его в отсутствии спортивной злости.
Но я считаю, что его хладнокровие, с которым он исполнял пенальти в ворота «Болоньи», доказывает обратное», – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.
Матч между «Болоньей» и «Ромой» завершился со счетом 2:2. Довбик спас свою команду от поражения, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
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