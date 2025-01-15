Трансфера не будет. На Зинченко стало на одного претендента меньше

В Турции опровергли слухи о заинтересованности «Галатасарая» в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Так, журналист Серхан Тюрк в эфире ASpor категорически заявил: «Галатасарай« не интересуется Александром Зинченко».

В свою очередь его коллега Корай Балоглу добавил: «Были те, кто ссылался на ASpor как на источник этой информации, но эта новость не имеет к нам никакого отношения».

Также сообщалось, что Зинченко интересуются «Фенербахче», главным тренером которого является известный португалец Жозе Моуриньо, и дортмундская «Боруссия».