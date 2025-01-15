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  4. Трансфера не будет. На Зинченко стало на одного претендента меньше
Англия
15 января 2025, 19:40 |
2651
5

Трансфера не будет. На Зинченко стало на одного претендента меньше

Галатасарай не заинтересован в подписании украинца

15 января 2025, 19:40 |
2651
5
Трансфера не будет. На Зинченко стало на одного претендента меньше
Getty Images/Global Images Ukraine

В Турции опровергли слухи о заинтересованности «Галатасарая» в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Так, журналист Серхан Тюрк в эфире ASpor категорически заявил: «Галатасарай« не интересуется Александром Зинченко».

В свою очередь его коллега Корай Балоглу добавил: «Были те, кто ссылался на ASpor как на источник этой информации, но эта новость не имеет к нам никакого отношения».

Также сообщалось, что Зинченко интересуются «Фенербахче», главным тренером которого является известный португалец Жозе Моуриньо, и дортмундская «Боруссия».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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didora
У Галатасарая немає скільки грошей, щоб купити Зіну. Аби даром, то вони взяли б, а так дзуськи. Туреччина скуповує весь непотріб і головне подешевше!
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0
Капітошkа
Наче ті бабки на лавках біля під'їздів,придумують якусь новину,розповсюджують,а потім спростовують 🤣
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0
Dimonchik
А його любима уфа, вже і не такий фантастичний варіант, для Санька
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0
avk2307
В аренду в Дортмунд может пойти.так пишет официальный инстаграм Арсенала
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0
vazazh
НУ І ЗРОЗУМІЛО. хто потребує колишнього гравця, який більш себе рекламує, ніж тренується та грає належне. Ця загальна проблема наших гравців, вважає себе за зірку, перестає належно тренуватися (на відміну від закордонних) і їде в ж... в кінцевому варіанті. 
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0
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