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  4. Фил ФОДЕН: «Титул? Мы не тупые. Мы понимаем, что он не наш»
Англия
15 января 2025, 19:33 |
570
0

Фил ФОДЕН: «Титул? Мы не тупые. Мы понимаем, что он не наш»

«Манчестер Сити» не имеет чемпионских планов на этот сезон

15 января 2025, 19:33 |
570
0
Фил ФОДЕН: «Титул? Мы не тупые. Мы понимаем, что он не наш»
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался относительно шансов клуба на победу в АПЛ в этом сезоне.

«Титул? Мы не глупые. Мы понимаем, что он уже не наш. У команды уже новые цели. В чемпионате это – остаться в топ-4.

Дальше сосредоточимся на Лиге чемпионов. Сезон для нас еще не завершен.

Однако мы реалисты. Наши выступления не были достаточно хорошими, чтобы претендовать на титул. Мы можем бороться за место в четверке лучших, но не более», – заявил Фоден.

Сейчас «горожане» занимают 6-е место в АПЛ, имея в активе 35 очков после 21 матча.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фил Фоден Манчестер Сити
Олександр Сільченко Источник: Manchester Evening News
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