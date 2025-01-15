Фил ФОДЕН: «Титул? Мы не тупые. Мы понимаем, что он не наш»

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался относительно шансов клуба на победу в АПЛ в этом сезоне.

«Титул? Мы не глупые. Мы понимаем, что он уже не наш. У команды уже новые цели. В чемпионате это – остаться в топ-4.

Дальше сосредоточимся на Лиге чемпионов. Сезон для нас еще не завершен.

Однако мы реалисты. Наши выступления не были достаточно хорошими, чтобы претендовать на титул. Мы можем бороться за место в четверке лучших, но не более», – заявил Фоден.

Сейчас «горожане» занимают 6-е место в АПЛ, имея в активе 35 очков после 21 матча.