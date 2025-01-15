«Он это докажет». Пихаленок отреагировал на допинговый скандал Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Вингера «Челси» поддержал его партнер по сборной Украины Александр Пихаленок, который защищает цвета «Динамо» Киев.

«Надеюсь, Михаил докажет, что злого умысла в этой ситуации не было. Я желаю Мудрику как можно быстрее вернуться на поле. Мы все верим, что у него все будет хорошо», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.