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  4. «Он это докажет». Пихаленок отреагировал на допинговый скандал Мудрика
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 19:20 |
169
0

«Он это докажет». Пихаленок отреагировал на допинговый скандал Мудрика

Александр поддержал Михаила

15 января 2025, 19:20 |
169
0
«Он это докажет». Пихаленок отреагировал на допинговый скандал Мудрика
ФК Динамо. Александр Пихаленок

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Вингера «Челси» поддержал его партнер по сборной Украины Александр Пихаленок, который защищает цвета «Динамо» Киев.

«Надеюсь, Михаил докажет, что злого умысла в этой ситуации не было. Я желаю Мудрику как можно быстрее вернуться на поле. Мы все верим, что у него все будет хорошо», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Александр Пихаленок Динамо Киев допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: ВДинамо
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