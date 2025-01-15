Покидает «МЮ»? Рекордный трансфер 2022 года может оказаться в аренде

23-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клуб в ближайшее время.

По информации Sky Sports, «красные дьяволы» ведут переговоры с рядом клубов, которые проявляют интерес к игроку.

Вероятно, что Антони покинет клуб на правах аренды. Активнее всего в услугах бразильца заинтересован испанский «Бетис», который ищет замену Ассане Диао после его перехода в итальянский «Комо».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» приобрел Антони у «Аякса» летом 2022 года за рекордные 95 миллионов евро, что сделало его самым дорогим приобретением клуба того трансферного окна.

В этом сезоне бразилец сыграл 16 матчей за «МЮ», забив 2 гола и отдав одну результативную передачу. Однако из-за конкуренции в составе Антони может получить больше игровой практики в другом клубе.