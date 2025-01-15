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Испания
15 января 2025, 19:05 | Обновлено 15 января 2025, 19:15
417
0

Покидает «МЮ»? Рекордный трансфер 2022 года может оказаться в аренде

Антони близок к переходу в «Бетис»

15 января 2025, 19:05 | Обновлено 15 января 2025, 19:15
417
0
Покидает «МЮ»? Рекордный трансфер 2022 года может оказаться в аренде
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клуб в ближайшее время.

По информации Sky Sports, «красные дьяволы» ведут переговоры с рядом клубов, которые проявляют интерес к игроку.

Вероятно, что Антони покинет клуб на правах аренды. Активнее всего в услугах бразильца заинтересован испанский «Бетис», который ищет замену Ассане Диао после его перехода в итальянский «Комо».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» приобрел Антони у «Аякса» летом 2022 года за рекордные 95 миллионов евро, что сделало его самым дорогим приобретением клуба того трансферного окна.

В этом сезоне бразилец сыграл 16 матчей за «МЮ», забив 2 гола и отдав одну результативную передачу. Однако из-за конкуренции в составе Антони может получить больше игровой практики в другом клубе.

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Бетис Манчестер Юнайтед Антони трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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