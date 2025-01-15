Ливерпуль хочет Цимаса, но Нюрнберг готовит на него свой план

19-летний греческий форвард ПАОКа Стефанос Цимас стал трансферной целью английского «Ливерпуля». Однако контракт игрока имеет важную деталь.

Сейчас Стефанос Цимас выступает за немецкий «Нюрнберг» на правах аренды. Команда из второй Бундеслиги также имеет опцию выкупа игрока.

По информации Sky Sport, руководство «Нюрнберга» планирует воспользоваться этой опцией. Немецкий клуб выкупит Цимаса за 18 миллионов евро, а летом намерен перепродать его за 25 миллионов евро, получив значительную прибыль.

В составе «Нюрнберга» Цимас уже сыграл 14 матчей и забил 8 мячей, демонстрируя высокую результативность.

Для «Ливерпуля» привлечение молодого форварда является перспективным шагом, что соответствует стратегии клуба по инвестированию в молодые таланты.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» не единственный клуб, заинтересованный в трансфере Цимаса. Его также активно отслеживают «Бавария», «Реал Мадрид» и «Байер Леверкузен».