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Англия
15 января 2025, 18:45 | Обновлено 15 января 2025, 18:46
258
0

Ливерпуль хочет Цимаса, но Нюрнберг готовит на него свой план

Игрок будет вынужден перейти в команду из второй Бундеслиги

15 января 2025, 18:45 | Обновлено 15 января 2025, 18:46
258
0
Ливерпуль хочет Цимаса, но Нюрнберг готовит на него свой план
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний греческий форвард ПАОКа Стефанос Цимас стал трансферной целью английского «Ливерпуля». Однако контракт игрока имеет важную деталь.

Сейчас Стефанос Цимас выступает за немецкий «Нюрнберг» на правах аренды. Команда из второй Бундеслиги также имеет опцию выкупа игрока.

По информации Sky Sport, руководство «Нюрнберга» планирует воспользоваться этой опцией. Немецкий клуб выкупит Цимаса за 18 миллионов евро, а летом намерен перепродать его за 25 миллионов евро, получив значительную прибыль.

В составе «Нюрнберга» Цимас уже сыграл 14 матчей и забил 8 мячей, демонстрируя высокую результативность.

Для «Ливерпуля» привлечение молодого форварда является перспективным шагом, что соответствует стратегии клуба по инвестированию в молодые таланты.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» не единственный клуб, заинтересованный в трансфере Цимаса. Его также активно отслеживают «Бавария», «Реал Мадрид» и «Байер Леверкузен».

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Ливерпуль Нюрнберг трансферы трансферы АПЛ ПАОК аренда игрока
Олександр Сільченко Источник: Sky Germany
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