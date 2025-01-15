Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Александром активно интересуется «Боруссия»
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
Большой интерес к Зинченко проявляет дортмундская «Боруссия». Лично в трансфере украинца заинтересован наставник «Боруссии» Нури Шахин, который хочет использовать его не только как левого защитника, а активно заигрывать в полузащите. Отмечается, что переговоры развиваются очень быстро, «Арсенал» и «Боруссия» близки к достижению соглашения.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
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