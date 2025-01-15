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  4. Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Англия
15 января 2025, 18:46 |
1948
7

Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому

Александром активно интересуется «Боруссия»

15 января 2025, 18:46 |
1948
7
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

Большой интерес к Зинченко проявляет дортмундская «Боруссия». Лично в трансфере украинца заинтересован наставник «Боруссии» Нури Шахин, который хочет использовать его не только как левого защитника, а активно заигрывать в полузащите. Отмечается, что переговоры развиваются очень быстро, «Арсенал» и «Боруссия» близки к достижению соглашения.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Нури Шахин Боруссия Дортмунд трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 7
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Lulinnha
Интересно будет посмотреть. Пока Шахин ещё не уволен. 
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+1
Harun Bakircioğlu
Fichajes.net
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0
vazazh
А що значить "Использовать по лругому"? Що будуть користуватися його аналом?
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0
uausa
Деколи смішно читати заголовки на спорт.юа
Використовувати по іншому.. Я думав анекдоти буде розказувати між таймами, чи мячі накачувати, лінії на газоні малювати, тощо 
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0
vazazh
Взагалі то все залежіть від його відношення до футболу. При сучасному - йому не має місця ніде.Хіба що в українській помойці (це відносно англійської - мрій довбак, щоб в нас так грали)
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0
serhiy
Удачі !
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0
TolsTIyELF
Наконечно топ клуб, а не английские помойки. Удачи в Германии. 
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0
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