Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

Большой интерес к Зинченко проявляет дортмундская «Боруссия». Лично в трансфере украинца заинтересован наставник «Боруссии» Нури Шахин, который хочет использовать его не только как левого защитника, а активно заигрывать в полузащите. Отмечается, что переговоры развиваются очень быстро, «Арсенал» и «Боруссия» близки к достижению соглашения.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.