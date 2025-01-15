Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Араухо отпадает. Ювентус снова нацелился на лидера Милана
Италия
15 января 2025, 17:10 | Обновлено 15 января 2025, 17:29
367
0

Араухо отпадает. Ювентус снова нацелился на лидера Милана

Туринский клуб уже пытался подписать Фикайо Томори

15 января 2025, 17:10 | Обновлено 15 января 2025, 17:29
367
0
Араухо отпадает. Ювентус снова нацелился на лидера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский защитник «Милана» Фикайо Томори вновь оказался в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» решили обратить внимание на Томори после того, как Рональд Араухо принял решение остаться в «Барселоне».

Туринцы планируют сделать предложение аренды с опцией последующего выкупа. По данным источника, «Ювентус» готов заплатить «Милану» 5 миллионов евро за аренду и еще 20 миллионов за полноценный трансфер игрока.

Однако Фикайо Томори начал чаще выходить на поле под руководством нового главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау. Этот факт может заставить защитника отказаться от перехода в «Ювентус».

По теме:
Официально. Обидчик Украины на ОИ-2024 перешел в Лион
Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера
Фикайо Томори Милан Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олександр Сільченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Футбол | 15 января 2025, 07:41 18
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Егор Ярмолюк может себе позволить...

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
Хоккей | 14 января 2025, 18:29 29
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию

Третья победа на турнире

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Теннис | 15.01.2025, 12:20
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Интер – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.01.2025, 17:05
Интер – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 2
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
14.01.2025, 07:51 1
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 9
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем