Араухо отпадает. Ювентус снова нацелился на лидера Милана

27-летний английский защитник «Милана» Фикайо Томори вновь оказался в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» решили обратить внимание на Томори после того, как Рональд Араухо принял решение остаться в «Барселоне».

Туринцы планируют сделать предложение аренды с опцией последующего выкупа. По данным источника, «Ювентус» готов заплатить «Милану» 5 миллионов евро за аренду и еще 20 миллионов за полноценный трансфер игрока.

Однако Фикайо Томори начал чаще выходить на поле под руководством нового главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау. Этот факт может заставить защитника отказаться от перехода в «Ювентус».