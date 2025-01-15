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Испания
15 января 2025, 16:20 | Обновлено 15 января 2025, 18:20
2076
1

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный футболист Камеруна возглавил африканскую сборную

Ригобер Сонг когда-то зажигал за сборную

15 января 2025, 16:20 | Обновлено 15 января 2025, 18:20
2076
1
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный футболист Камеруна возглавил африканскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарний камерунський футболіст Рігобер Сонг очолив національну збірну Центральноафриканської Республіки (ЦАР).

Про це повідомляє L'Équipe.

Останнім місцем роботи Сонга була збірна Камеруну, якою він керував із 2022 року. Під його керівництвом команда брала участь у Кубку Африки 2024 року, проте вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись Нігерії з рахунком 0:2. Після цього фахівець залишив свою посаду.

Рігобер Сонг - один із найвідоміших гравців в історії камерунського футболу. Він провів 137 матчів за національну збірну, брав участь у чотирьох чемпіонатах світу і двічі ставав переможцем Кубка Африки (2000, 2002). Тренерська кар'єра Сонга почалася в Камеруні, де він очолював молодіжні та основну збірні.

Призначення Сонга має стати важливим кроком у розвитку футболу в ЦАР на думку місцевої федерації.

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Олександр Сільченко Источник
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Александр Зеленко
Куртуа нужно обсохнуть после, барсы,? 😄
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