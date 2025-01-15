Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 16 января
В четверг на корты Мельбурна выйдут три украинки
16 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном разряде.
В среду на корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Калинина продолжит поединок 1-го раунда парного разряда, в котором вместе с Лючией Бронцетти играет против пары Магда Линетт / Джулиана Олмос. Встреча была прервана во втором сете при счете 6:4, 0:2 в пользу Калининой и Бронцетти.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 16 января
Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/32 финала
Корт №13. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Даяна Ястремская [32] – Данка Ковинич
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 07:00)
Элина Свитолина [28] – Кэролайн Доулхайд
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/32 финала
Корт №8. 5-й запуск (не ранее 08:00)
Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти – Магда Линетт / Джулиана Олмос (6:4, 0:2*)
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