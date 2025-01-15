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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 14:43 | Обновлено 15 января 2025, 15:00
578
0

Известен стартовый состав Шахтера на матч с Лудогорцем

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени

15 января 2025, 14:43 | Обновлено 15 января 2025, 15:00
578
0
Известен стартовый состав Шахтера на матч с Лудогорцем
ФК Шахтер

В среду, 15 января, пройдет товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «Лудогорцем»

Матч состоится в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер «горняков» Марино Пушич огласил стартовый состав команды.

Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Лудогорцем»:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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