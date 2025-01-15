Руслан НЕЩЕРЕТ: «Команда психологически готова к Галатасараю»

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал тренировочный сбор клуба в Турции.

– Отрабатываем стандартные положения, полевые игроки выполняют удары по воротам. Команда уже готова на 70-80%. Готовимся к спаррингам.

– Завтра у команды два спарринга в один день. Чего от них ожидаете?

– Первые спарринги, которые у нас были, проходили под нагрузкой. Но результат брать во внимание не стоит, ведь это подготовка. Завтра также будем нарабатывать то, что хочет видеть от нас тренер. Все это - часть подготовки к игре с «Галатасараем».

– Готова ли команда психологически к первому официальному матчу в январе, ведь раньше такого не было?

– Ну, отдыха немного меньше, чем обычно. Но психологически все готовы.

– Насколько тяжелыми были для команды осенние поездки на игры? Или сейчас будет легче?

– Поездки всегда забирают много сил. Что касается матчей осенью, то нам приходилось добираться в Польшу поездом, а потом лететь в Гамбург. Сейчас, на матч Лиги Европы, мы будем лететь из Турции. Здесь до аэропорта всего десять минут. Это значительно облегчает логистику.

– Представители «Галатасарая» наблюдали за играми «Динамо» здесь, в Турции. Чего вы ожидаете от этой команды?

– Это очень сильная команда. Тем более, «Галатасарай» – именитый клуб, в составе которого много хороших игроков. Но мы еще не разбирали их игру, поэтому пока ничего конкретного не могу сказать.