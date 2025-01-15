ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София

В среду, 15 января, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «ЦСКА София».

Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.

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На 75-й минуте матча Виктор Цуканов отличился с передачи Марьяна Шведа. Счет на табло – 1:0.