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  4. ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 13:47 | Обновлено 15 января 2025, 14:02
316
0

ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София

Украинский клуб отличился в товарищеском матче

15 января 2025, 13:47 | Обновлено 15 января 2025, 14:02
316
0
ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цуканов

В среду, 15 января, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «ЦСКА София».

Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте матча Виктор Цуканов отличился с передачи Марьяна Шведа. Счет на табло – 1:0.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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