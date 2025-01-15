Украина. Премьер лига15 января 2025, 13:47 | Обновлено 15 января 2025, 14:02
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ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
Украинский клуб отличился в товарищеском матче
15 января 2025, 13:47 | Обновлено 15 января 2025, 14:02
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В среду, 15 января, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «ЦСКА София».
Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 75-й минуте матча Виктор Цуканов отличился с передачи Марьяна Шведа. Счет на табло – 1:0.
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