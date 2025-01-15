Украина. Премьер лига15 января 2025, 11:05 |
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Известен стартовый состав Шахтера на матч с ЦСКА София
Матч начнется в 12:00 по киевскому времени
15 января 2025, 11:05 |
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В среду, 15 января, пройдет товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «ЦСКА» София
Матч состоится в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главный тренер «горняков» Марино Пушич огласил стартовый состав команды.
Стартовый состав «Шахтера» на матч с «ЦСКА» София:
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