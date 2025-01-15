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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 11:05 |
348
0

Известен стартовый состав Шахтера на матч с ЦСКА София

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени

15 января 2025, 11:05 |
348
0
Известен стартовый состав Шахтера на матч с ЦСКА София
ФК Шахтер

В среду, 15 января, пройдет товарищеский матч между донецким «Шахтером» и болгарским «ЦСКА» София

Матч состоится в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер «горняков» Марино Пушич огласил стартовый состав команды.

Стартовый состав «Шахтера» на матч с «ЦСКА» София:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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