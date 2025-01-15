ФОТО. Вот как выглядела жена Ханси Флика в молодости. Мечта, а не женщина

Сильке Флик является важнейшей часть успеха главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Так что она в какой-то мере причастна к последнему громкому тренерскому успеху мужа, когда «Барса» выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал» в финале (5:2).

Пара познакомилась, когда Ханси было 18 лет, а его избраннице - 15 лет. Свадьба состоялась в далеком 1987 года.

Сильке в молодости была завидной красавицей, и поэтому неудивиться, что тогдашний футболист «Баварии» влюбился по уши.

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В 1995 году, когда Флик завершил карьеру, пара основала магазин спортивной атрибутики «Hansi Flick Sport und Freizeit», в котором основные обязанности взвалила на себя Сильке. Магазин находился в родном городе жены Ханса-Дитера – Бамментале.

Пара воспитала двух дочерей – Кэтрин и Ханну. Ханна уже подарила счастливым родителям внуков.

Сильке Флик является огромной поддержкой для Ханси в его тренерском деле. Когда в 2010 году Сильке диагностировали рак, Флик пересмотрел все свои жизненные приоритеты. Всё обошлось и пара счастлива по сей день.

Сильке и Ханси Флик – чудесный пример пары, которые несут свою любовь сквозь года.