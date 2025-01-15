Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вот как выглядела жена Ханси Флика в молодости. Мечта, а не женщина
Другие новости
15 января 2025, 05:54 |
1895
0

ФОТО. Вот как выглядела жена Ханси Флика в молодости. Мечта, а не женщина

Сегодня у нас в фокусе – история любви Ханси и Сильке Флик

15 января 2025, 05:54 |
1895
0
ФОТО. Вот как выглядела жена Ханси Флика в молодости. Мечта, а не женщина
Instagram. Сильке и Ханси Флик

Сильке Флик является важнейшей часть успеха главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Так что она в какой-то мере причастна к последнему громкому тренерскому успеху мужа, когда «Барса» выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал» в финале (5:2).

Пара познакомилась, когда Ханси было 18 лет, а его избраннице - 15 лет. Свадьба состоялась в далеком 1987 года.

Сильке в молодости была завидной красавицей, и поэтому неудивиться, что тогдашний футболист «Баварии» влюбился по уши.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В 1995 году, когда Флик завершил карьеру, пара основала магазин спортивной атрибутики «Hansi Flick Sport und Freizeit», в котором основные обязанности взвалила на себя Сильке. Магазин находился в родном городе жены Ханса-Дитера – Бамментале.

Пара воспитала двух дочерей – Кэтрин и Ханну. Ханна уже подарила счастливым родителям внуков.

Сильке Флик является огромной поддержкой для Ханси в его тренерском деле. Когда в 2010 году Сильке диагностировали рак, Флик пересмотрел все свои жизненные приоритеты. Всё обошлось и пара счастлива по сей день.

Сильке и Ханси Флик – чудесный пример пары, которые несут свою любовь сквозь года.

По теме:
ФОТО. Пиджак на голое тело. Магучих шокировала новым фотосетом
ФОТО. Зинченко обратился к одноклубнику на фоне слухов о трансфере
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
фото lifestyle Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Бокс | 14 января 2025, 12:10 0
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»

Чемпион мира оценил свой бой с Энтони Джошуа и дал совет соотечественнику

Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Футбол | 15 января 2025, 06:23 0
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки

Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции

«Мне плевать, жду звонка». Звездный боксер бросил вызов Усику
Бокс | 15.01.2025, 00:46
«Мне плевать, жду звонка». Звездный боксер бросил вызов Усику
«Мне плевать, жду звонка». Звездный боксер бросил вызов Усику
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол | 14.01.2025, 16:27
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
13.01.2025, 09:13
Футбол
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 17
Бокс
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
13.01.2025, 15:24 4
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 78
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем