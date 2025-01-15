ФОТО. Вот как выглядела жена Ханси Флика в молодости. Мечта, а не женщина
Сегодня у нас в фокусе – история любви Ханси и Сильке Флик
Сильке Флик является важнейшей часть успеха главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.
Так что она в какой-то мере причастна к последнему громкому тренерскому успеху мужа, когда «Барса» выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал» в финале (5:2).
Пара познакомилась, когда Ханси было 18 лет, а его избраннице - 15 лет. Свадьба состоялась в далеком 1987 года.
Сильке в молодости была завидной красавицей, и поэтому неудивиться, что тогдашний футболист «Баварии» влюбился по уши.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В 1995 году, когда Флик завершил карьеру, пара основала магазин спортивной атрибутики «Hansi Flick Sport und Freizeit», в котором основные обязанности взвалила на себя Сильке. Магазин находился в родном городе жены Ханса-Дитера – Бамментале.
Пара воспитала двух дочерей – Кэтрин и Ханну. Ханна уже подарила счастливым родителям внуков.
Сильке Флик является огромной поддержкой для Ханси в его тренерском деле. Когда в 2010 году Сильке диагностировали рак, Флик пересмотрел все свои жизненные приоритеты. Всё обошлось и пара счастлива по сей день.
Сильке и Ханси Флик – чудесный пример пары, которые несут свою любовь сквозь года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира оценил свой бой с Энтони Джошуа и дал совет соотечественнику
Сенсационный Ноттингем сделал ничью с лидером (1:1) и идет на 2-й позиции