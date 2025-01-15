Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Трудный результат». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Брентфордом
Англия
15 января 2025, 03:30 |
52
0

«Трудный результат». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Брентфордом

Манчестер Сити сыграл вничью с Брентфордом в матче 21-го тура АПЛ

15 января 2025, 03:30 |
52
0
«Трудный результат». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», который завершился ничьей 2:2.

После дубля Фила Фодена на 66-й и 78-й минутах «Сити» вели в два мяча, но «Брентфорд» сумел совершить камбэк. В первой же атаке после выхода Егора Ярмолюка на поле Висса забил гол на 82-й минуте, а Нергор на 90+2-й минуте сравнял счет.

Фанаты «Манчестер Сити» очень расстроены, что команда не удержала преимущество в конце и в итоге сыграла вничью.

Napaul: «Мы вели в два гола, черт побери!! Как???».

Miro: «Гюндоган вышел на замену, и «Сити» пропускает 2 гола за 10 минут. Что за поведение Савио, который отказывается передавать мяч Холанду?».

Mussprince_seal: «Натан Аке и Фоден были нашими лучшими игроками сегодня. В воскресенье снова в бой, синие!».

Usama khan: «Манчестер Сити» должны были выиграть этот домашний матч».

IHeist: «Трудный результат, но это была фантастическая игра! «Брентфорд» не сдавался. Честно говоря, нам повезло, что не проиграли этот матч».

115: «Савио ассистировал Холанду в двух играх подряд, а потом просто перестал ему пасовать».

Eric Dlamini: «Это разочаровывает. Какая ужасная защита. Нам нужно больше, чем 2 защитника. Отдайте нынешних хотя бы бесплатно».

Trey Ironside: «Чувствуется как поражение. Не понимаю, почему Доку сидит на скамейке после того как здорово сыграл. Он должен был выйти вместо Бернарду или Нунеса».

По теме:
Аталанта – Ювентус – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Вест Хем – Фулхем – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Челси – Борнмут – 2:2. Забарный против синих. Видео голов и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден видео голов и обзор Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити Йоан Висса Илкай Гюндоган Савио Морейра Эрлинг Холанд Натан Аке Жереми Доку Матеус Нунес Бернарду Силва реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Бокс | 14 января 2025, 09:32 17
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»

Артур Бетербиев поделился мнением о поединке с украинцем

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14 января 2025, 08:19 13
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест

Флорентино разочарован игрой Лукаса Васкеса

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Бокс | 14.01.2025, 10:48
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор
Футбол | 15.01.2025, 02:41
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1. Лесная защита. Видео голов и обзор
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Теннис | 15.01.2025, 00:55
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 77
Футбол
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 2
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 7
Футбол
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
13.01.2025, 17:32 9
Футбол
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем