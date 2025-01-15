«Трудный результат». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Брентфордом

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», который завершился ничьей 2:2.

После дубля Фила Фодена на 66-й и 78-й минутах «Сити» вели в два мяча, но «Брентфорд» сумел совершить камбэк. В первой же атаке после выхода Егора Ярмолюка на поле Висса забил гол на 82-й минуте, а Нергор на 90+2-й минуте сравнял счет.

Фанаты «Манчестер Сити» очень расстроены, что команда не удержала преимущество в конце и в итоге сыграла вничью.

Napaul: «Мы вели в два гола, черт побери!! Как???».

Miro: «Гюндоган вышел на замену, и «Сити» пропускает 2 гола за 10 минут. Что за поведение Савио, который отказывается передавать мяч Холанду?».

Mussprince_seal: «Натан Аке и Фоден были нашими лучшими игроками сегодня. В воскресенье снова в бой, синие!».

Usama khan: «Манчестер Сити» должны были выиграть этот домашний матч».

IHeist: «Трудный результат, но это была фантастическая игра! «Брентфорд» не сдавался. Честно говоря, нам повезло, что не проиграли этот матч».

115: «Савио ассистировал Холанду в двух играх подряд, а потом просто перестал ему пасовать».

Eric Dlamini: «Это разочаровывает. Какая ужасная защита. Нам нужно больше, чем 2 защитника. Отдайте нынешних хотя бы бесплатно».

Trey Ironside: «Чувствуется как поражение. Не понимаю, почему Доку сидит на скамейке после того как здорово сыграл. Он должен был выйти вместо Бернарду или Нунеса».