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  4. «Должна была быть победа». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Борнмутом
Англия
15 января 2025, 02:45 |
114
0

«Должна была быть победа». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Борнмутом

Челси сыграл вничью с Борнмутом в матче 21-го тура АПЛ

15 января 2025, 02:45 |
114
0
«Должна была быть победа». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Борнмутом», который завершился ничьей 2:2.

На 13-й минуте Коул Палмер открыл счет в матче, а во втором тайме «Борнмут» вышел вперед благодаря пенальти Клюйверта на 50-й минуте и голу Семеньо на 68-й. В дополнительное время капитан «Челси» Рис Джеймс шикарным ударом со штрафного сравнял счет. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел весь матч на поле.

Фанаты «Челси» разочарованы игрой команды, так как она уже 5 матчей подряд не может выиграть в АПЛ, и очень надеются на улучшение игры в следующем матче.

Jeff: «Замены всегда приходят слишком поздно, нужно ставить лучших игроков на важные матчи и сажать на скамейку всех посредственных».

DG Bet: «Борнмут» играет хорошо в этом сезоне».

Mr Black: «Энцо Мареска нуждается в нападающем. Ему нужно пойти в школу и научиться делать замены».

Christian Quirke: «Да, Николас промахнулся пару раз, но разве вы не видели его игру? Он создал кучу моментов. Николас единственный нападающий в лиге, который может создать момент для Палмера, чтобы тот забил».

Sam: «Рад, что хотя бы ничью вырвали, но это была игра, которую мы должны были выиграть».

Mussprince_seal: «Это должна была быть победа, но все станет лучше. Борьба за титул все еще в разгаре».

Asexual Doctor: «Николас Джексон каким-то образом связан с Мареской? Или у них есть какие-то романтические отношения???».

Jah: «После перерыва, если ты фанат «Челси», уже было понятно, что мы не выиграем этот матч. Это стыдно».

I hate u: «Нам нужен нападающий и центральный защитник».

Daniel Regha: «Николас Джексон постоянно упускает моменты, что для нападающего просто немыслимо. Его игра это основная причина, по которой «Челси» не смог выиграть матч. Он должен улучшить свою форму или сесть на скамейку до тех пор, пока не докажет, что готов».

OB: «Если не купим нападающего, мы никуда не продвинемся. Мы продолжаем терять очки из-за Джексона».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Джастин Клюйверт Челси Антуан Семеньо Челси - Борнмут Илья Забарный Коул Палмер реакция болельщиков Николас Джексон Энцо Мареска
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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