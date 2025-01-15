«Стыдно». Фанаты отреагировали на ничью Ливерпуля с Ноттингем Форест

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем», который завершился ничьей 1:1.

На 8-й минуте «Ноттингем Форест» открыл счет, гол забил Крис Вуд. «Ливерпуль» сравнял лишь на 66-й минуте, отличился Диогу Жота. Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» сохраняет лидерство в чемпионате, а «Ноттингем Форест» сенсационно занимает второе место.

Фанаты «Ливерпуля» расстроены результатом и надеются на улучшение игры в следующем матче против «Брентфорда».

Farid Khan: «Мы не смогли победить «Ноттингем Форест» дважды в этом сезоне. Стыдно!».

Geezy: «Хорошая игра в целом, но черт возьми, что случилось с нашей защитой?».

Diego: «Это была невероятная игра, но факт, что Салах провел полный матч, несмотря на его ужасную игру, непостижим».

Walter: «Мы должны обсудить игру Салаха. Мы не должны полагаться на него каждый раз».

You'll Never Blog Alone: «Салах сегодня не в своей тарелке. Во втором тайме все стало намного лучше, а их вратарь Селс сыграл просто великолепно. Мы примем это и будем двигаться дальше. Нам нужна свежая кровь. Владельцы, вы меня слышите?».

Tristan Berg: «Конечно, мы начинаем играть нормально только во втором тайме. Конечно, их вратарь превращается в Нойера на пике формы, как только мы пытаемся идти за победой. Конечно, «Сити» и «Челси» тоже сыграли вничью, чтобы удержать разрыв на вершине, пока что».

Myth: «Хотя бы не проиграли, тяжелая игра».

Nathalie May: «Это был такой напряженный матч! Обе команды выкладывались по максимуму, но ничья кажется довольно справедливым результатом, не так ли?».