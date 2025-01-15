Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Стыдно». Фанаты отреагировали на ничью Ливерпуля с Ноттингем Форест
Англия
15 января 2025, 01:43 | Обновлено 15 января 2025, 01:51
200
1

«Стыдно». Фанаты отреагировали на ничью Ливерпуля с Ноттингем Форест

Ливерпуль сыграл вничью с Ноттингем Форест в матче 21-го тура АПЛ

15 января 2025, 01:43 | Обновлено 15 января 2025, 01:51
200
1
«Стыдно». Фанаты отреагировали на ничью Ливерпуля с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем», который завершился ничьей 1:1.

На 8-й минуте «Ноттингем Форест» открыл счет, гол забил Крис Вуд. «Ливерпуль» сравнял лишь на 66-й минуте, отличился Диогу Жота. Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» сохраняет лидерство в чемпионате, а «Ноттингем Форест» сенсационно занимает второе место.

Фанаты «Ливерпуля» расстроены результатом и надеются на улучшение игры в следующем матче против «Брентфорда».

Farid Khan: «Мы не смогли победить «Ноттингем Форест» дважды в этом сезоне. Стыдно!».

Geezy: «Хорошая игра в целом, но черт возьми, что случилось с нашей защитой?».

Diego: «Это была невероятная игра, но факт, что Салах провел полный матч, несмотря на его ужасную игру, непостижим».

Walter: «Мы должны обсудить игру Салаха. Мы не должны полагаться на него каждый раз».

You'll Never Blog Alone: «Салах сегодня не в своей тарелке. Во втором тайме все стало намного лучше, а их вратарь Селс сыграл просто великолепно. Мы примем это и будем двигаться дальше. Нам нужна свежая кровь. Владельцы, вы меня слышите?».

Tristan Berg: «Конечно, мы начинаем играть нормально только во втором тайме. Конечно, их вратарь превращается в Нойера на пике формы, как только мы пытаемся идти за победой. Конечно, «Сити» и «Челси» тоже сыграли вничью, чтобы удержать разрыв на вершине, пока что».

Myth: «Хотя бы не проиграли, тяжелая игра».

Nathalie May: «Это был такой напряженный матч! Обе команды выкладывались по максимуму, но ничья кажется довольно справедливым результатом, не так ли?».

По теме:
«Артета испортил его». Фанаты про травму Жезуса в матче Арсенал – МЮ
Турнирная таблица АПЛ. Итоги дня: Ливерпуль, Челси, Ман Сити потеряли очки
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль
Ливерпуль Ноттингем Форест реакция болельщиков чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Крис Вуд Диогу Жота Мохамед Салах
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14 января 2025, 09:05 7
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком

Турки беспокоят психологические проблемы Тайсона, что может помешать бою с Джошуа

Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Бокс | 14 января 2025, 12:10 0
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»

Чемпион мира оценил свой бой с Энтони Джошуа и дал совет соотечественнику

Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв по пенальти
Футбол | 15.01.2025, 01:35
Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв по пенальти
Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв по пенальти
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Бокс | 14.01.2025, 11:09
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Потеря для команды Зинченко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Футбол | 14.01.2025, 19:17
Потеря для команды Зинченко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Потеря для команды Зинченко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Яке соромно!? У вас прогрес! Минулу гру, взагалі, програли🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 2
Футбол
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
13.01.2025, 01:11
Футбол
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
13.01.2025, 17:32 8
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
13.01.2025, 09:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем