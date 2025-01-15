«Артета испортил его». Фанаты про травму Жезуса в матче Арсенал – МЮ

12 января в матче 1/32 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», который завершился победой «Юнайтед», травму получил бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Он порвал крестообразные связки левого колена. Ожидается, что футболист будет прооперирован в ближайшее время. В этом сезоне Жезус забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах.

Фанаты «Арсенала» переживают за будущее Жезуса, некоторые из них считают, что на этом его история в клубе закончена.

Cheval John: «Его карьера закончена, Артета испортил его, как и многих других игроков «Арсенала».

Triple M: «Думаю, это была его последняя игра за клуб».

MC: «Они смеялись над травмой Родри, но это было слишком».

AtnsFarts:« Он не заслуживает этого».

Chelsea4everA: «Печально… Мы можем подшучивать над командой, но когда игрок находит свою форму, чтобы радовать болельщиков, а потом он получает травма это действительно грустно. Габи, желаю скорейшего выздоровления!».

Sunny: «Пора искать нового нападающего».

Pravinvictor1: «Габриэл Жезус вернется сильнее. Теперь настало время для других игроков встать и возглавить «Арсенал».

Grey: «Кажется, эта команда сейчас проклята».