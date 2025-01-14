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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 23:15 | Обновлено 14 января 2025, 23:23
51
0

Верес проведет 9 контрольных матчей в Турции. Опубликован график спаррингов

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о планах

14 января 2025, 23:15 | Обновлено 14 января 2025, 23:23
51
0
Верес проведет 9 контрольных матчей в Турции. Опубликован график спаррингов
ФК Верес

На тренувальному зборі у Туреччині рівненський Верес проведе 9 контрольних матчів.

Вже відомі назви 8 спаринг-партнерів. Серед суперників – учасники Ліги Європи і Ліги конференцій УЄФА, а також Ліги чемпіонів Азії.

Верес вирушить до Туреччини 16 січня. Там команда упродовж майже місяця готуватиметься до другої частини сезону.

Спортивний директор «Вереса» Юрій Габовда розповів:

«Намагалися підібрати сильних суперників із різним стилем футболу. Усі спаринг-партнери – представники елітних дивізіонів чемпіонатів своїх країн. Є також учасники осінньої частини єврокубкового сезону. Поки залишилося одне вікно для спарингу – 4 лютого. Зараз ведемо перемовини з потенційним суперником».

Графік спарингів Вереса у Туреччині

  • 21 січня: ГКС Катовіце (Катовіце, Польща)
  • 24 січня: Гурнік (Забже, Польща)
  • 29 січня: Вардар (Скоп'є, Північна Македонія)
  • 02 лютого: Єдинство (Бієло-Полє, Чорногорія)
  • 08 лютого: Кайсар (Кизилорда, Казахстан)
  • 10 лютого: Насаф (Карші, Узбекистан)
  • 13 лютого: РФШ (Рига, Латвія)
  • 13 лютого: Петрокуб (Хинчешти, Молдова)

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Николай Степанов Источник: ФК Верес
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