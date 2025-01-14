Верес проведет 9 контрольных матчей в Турции. Опубликован график спаррингов

На тренувальному зборі у Туреччині рівненський Верес проведе 9 контрольних матчів.

Вже відомі назви 8 спаринг-партнерів. Серед суперників – учасники Ліги Європи і Ліги конференцій УЄФА, а також Ліги чемпіонів Азії.

Верес вирушить до Туреччини 16 січня. Там команда упродовж майже місяця готуватиметься до другої частини сезону.

Спортивний директор «Вереса» Юрій Габовда розповів:

«Намагалися підібрати сильних суперників із різним стилем футболу. Усі спаринг-партнери – представники елітних дивізіонів чемпіонатів своїх країн. Є також учасники осінньої частини єврокубкового сезону. Поки залишилося одне вікно для спарингу – 4 лютого. Зараз ведемо перемовини з потенційним суперником».

Графік спарингів Вереса у Туреччині