Калинина / Бронцетти – Линетт / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лючия Бронцетти (Италия) сыграют против дуэта Магда Линетт (Польша) / Джулиана Олмос (Мексика). Поединок начнется 3-м запуском на корте №8 после игры Бхамбри / Оливетти – Скулкейт / Уолтон. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния сыграют либо против Лауры Зигемунд и Беатрис Хаддад Майи, либо против Куинн Глисон и Сюзан Ламенс.

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