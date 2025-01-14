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Australian Open
14 января 2025, 22:39 | Обновлено 14 января 2025, 22:54
59
0

Калинина / Бронцетти – Линетт / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 15 января в 05:00

14 января 2025, 22:39 | Обновлено 14 января 2025, 22:54
59
0
Калинина / Бронцетти – Линетт / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лючия Бронцетти (Италия) сыграют против дуэта Магда Линетт (Польша) / Джулиана Олмос (Мексика). Поединок начнется 3-м запуском на корте №8 после игры Бхамбри / Оливетти – Скулкейт / Уолтон. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния сыграют либо против Лауры Зигемунд и Беатрис Хаддад Майи, либо против Куинн Глисон и Сюзан Ламенс.

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 15 января
Ангелина Калинина Лючия Бронцетти Магда Линетт Джулиана Олмос смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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