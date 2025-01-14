«Карьера закончена». Реакция фанатов на возможный переход Кварацхелии в ПСЖ

«ПСЖ» уже договорился с «Наполи» о переходе Хвичи Кварацхелии, сообщает Фабрицио Романо.

Трансфер должен быть официально оформлен до конца этой недели. Сообщается, что парижане уже запланировали медосмотр, который состоится в ближайшие дни, а затем пройдет официальная презентация грузинского игрока. Переход будет оценен в 70-75 миллионов евро, а Кварацхелия подпишет контракт с клубом сроком на 5 лет.

Фанаты «Наполи» и «ПСЖ» по-разному реагируют на возможный переход Хвичи Кварацхелии.

Elliot: «Его карьера закончена, надо было переходить в «Юнайтед».

Akash: «Кварацхелия, зачем было переходить в «ПСЖ»? Клуб, в котором были Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Нет, ну это же несерьезно!».

S: «Состав «ПСЖ» станет значительно сильнее с приходом Кварацхелии!».

Rtips: «Наполи» будет скучать по нему».

Paul: «Ливерпуль» упустил настоящую сделку. Учитывая, что Диасу будет 29 лет в следующем году, и у него останется один год контракта, это должно было быть очевидным решением».

Arry: «Честно говоря, если «ПСЖ» как-то подпишет отличного молодого нападающего, который гарантирует 20-25 голов за сезон, их атака будет полностью укомплектована на долгие годы, особенно с такими игроками, как Баркола, Хвича и Дембеле (иногда показывающий хороший футбол) и другими».

Sheikh Sports: «Цена действительно высокая, но потенциал Кварацхелии оправдывает ее. «ПСЖ» действительно строит нечто особенное».

Anabella: «Из всех клубов, куда можно было бы перейти, он выбрал именно «ПСЖ». Ну что ж, похоже, он не выиграет ни один европейский трофей».

Cal: «Потеря его карьеры, удачи ему».