Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда проинформировал о потенциальных трансферах клуба:

«Точное количество новичков озвучить не могу. Мы знаем позиции, над усилением которых работаем. Но, если будет доступный футболист, который окажется сильнее имеющихся уже в команде – мы тоже такой шанс будем пытаться использовать.

Здоровая и мощная конкуренция также поможет прогрессировать нашим футболистам. В скором времени может произойти очень мощное подписание. Мы долгое время ведем переговоры с одним из футболистов. Этого игрока нелегко было заинтересовать – он принадлежит одному из самых мощных клубов.

Похожая история у нас была с Луаном Кампосом. Тогда все завершилось успехом. Верю, все удастся и на этот раз. Переговоры непростые, и все зависит, сможет ли на первом этапе сборов этот игрок проявить себя в нынешнем клубе».