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  4. Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 22:57 |
366
0

Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»

Спортивный директор клуба из Ровно рассказал о потенциальных трансферах

14 января 2025, 22:57 |
366
0
Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»
ФК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда проинформировал о потенциальных трансферах клуба:

«Точное количество новичков озвучить не могу. Мы знаем позиции, над усилением которых работаем. Но, если будет доступный футболист, который окажется сильнее имеющихся уже в команде – мы тоже такой шанс будем пытаться использовать.

Здоровая и мощная конкуренция также поможет прогрессировать нашим футболистам. В скором времени может произойти очень мощное подписание. Мы долгое время ведем переговоры с одним из футболистов. Этого игрока нелегко было заинтересовать – он принадлежит одному из самых мощных клубов.

Похожая история у нас была с Луаном Кампосом. Тогда все завершилось успехом. Верю, все удастся и на этот раз. Переговоры непростые, и все зависит, сможет ли на первом этапе сборов этот игрок проявить себя в нынешнем клубе».

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Юрий Габовда Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Луан Кампос
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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