Во вторник, 14 января, проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч проходит на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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На 13-й минуте матча после ошибки Ильи Забарного началась атака хозяев, в результате которой Коул Палмер отличился забитым мячом и открыл счет на табло.

❗️ ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута