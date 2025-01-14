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Англия
14 января 2025, 22:02 | Обновлено 14 января 2025, 22:05
1300
0

ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута

Хозяева достаточно быстро открыли счет в матче

14 января 2025, 22:02 | Обновлено 14 января 2025, 22:05
1300
0
ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Во вторник, 14 января, проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч проходит на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте матча после ошибки Ильи Забарного началась атака хозяев, в результате которой Коул Палмер отличился забитым мячом и открыл счет на табло.

❗️ ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута

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Челси Борнмут Челси - Борнмут видео голов и обзор Английская Премьер-лига Илья Забарный Коул Палмер
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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