Англия14 января 2025, 22:02 | Обновлено 14 января 2025, 22:05
1300
0
ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута
Хозяева достаточно быстро открыли счет в матче
14 января 2025, 22:02 | Обновлено 14 января 2025, 22:05
1300
0
Во вторник, 14 января, проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».
Матч проходит на Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 13-й минуте матча после ошибки Ильи Забарного началась атака хозяев, в результате которой Коул Палмер отличился забитым мячом и открыл счет на табло.
❗️ ВИДЕО. Все началось с Забарного. Палмер забил в ворота Борнмута
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2025, 21:45 0
Матч завершился сенсацией
Бокс | 14 января 2025, 11:09 3
Райан Гарсия выйдет на ринг после того, как повесил перчатки на гвоздь
Бокс | 14.01.2025, 09:32
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Футбол | 14.01.2025, 16:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.01.2025, 22:59 1
13.01.2025, 17:32 8
12.01.2025, 23:57 11
13.01.2025, 03:03 3
14.01.2025, 15:16 1
14.01.2025, 09:05 7
13.01.2025, 11:07 18
13.01.2025, 15:24 4