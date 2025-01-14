АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
У гостей не було шансів, аби переграти суперника
14 января в 1/8 финала Кубка Нидерландов встречались АЗ Алкмаар и амстердамский «Аякс».
Если сравнивать клубы с чемпионатом, то гости занимают второе место, а хозяева находятся на шестой строчке.
Однако на поле все было наоборот. Игроки АЗ с первых минут начали доминировать. Уже на 5-й минуте Пер Копмейнерс мог открывать счет, но после его сильного удара мяч пролетел мимо штанги.
Забить Алкмаару удалось на 36-й минуте. Ваутер Гоеш во вратарской площадке замкнул головой передачу от партнера.
В первом тайме у Аякса был лишь один удар в створ ворот.
Вторая половина игры не отличалась от первой. Хозяева поля отдали владение мячом сопернику, но игроки «Аякса» не могли найти пути к воротам.
Второй гол АЗ забил на 89-й минуте. Мехх Мердинк, забив, фактически поставил точку на матче и нивелировал шансы «Аякса» на любое возвращение.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 14 января
АЗ Алкмаар – Аякс – 2:0
Голы: Гоеш, 36, Мердинк, 89
Фотоотчет с матча
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