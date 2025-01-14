АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів

14 января в 1/8 финала Кубка Нидерландов встречались АЗ Алкмаар и амстердамский «Аякс».

Если сравнивать клубы с чемпионатом, то гости занимают второе место, а хозяева находятся на шестой строчке.

Однако на поле все было наоборот. Игроки АЗ с первых минут начали доминировать. Уже на 5-й минуте Пер Копмейнерс мог открывать счет, но после его сильного удара мяч пролетел мимо штанги.

Забить Алкмаару удалось на 36-й минуте. Ваутер Гоеш во вратарской площадке замкнул головой передачу от партнера.

В первом тайме у Аякса был лишь один удар в створ ворот.

Вторая половина игры не отличалась от первой. Хозяева поля отдали владение мячом сопернику, но игроки «Аякса» не могли найти пути к воротам.

Второй гол АЗ забил на 89-й минуте. Мехх Мердинк, забив, фактически поставил точку на матче и нивелировал шансы «Аякса» на любое возвращение.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 14 января

АЗ Алкмаар – Аякс – 2:0

Голы: Гоеш, 36, Мердинк, 89

Фотоотчет с матча