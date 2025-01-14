Экс-тренер МЮ работает на неофициальной должности в немецком клубе

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг работает неофициальным помощником главного тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахина.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, тен Хаг в «Боруссии» выполняет роль «теневого наставника» - что-то вроде консультанта без официального статуса в клубе. Плеттенберг предполагает, что в случае неудовлетворительных результатов команды Шахина могут заменить именно на экс-тренера «Манчестер Юнайтед».

Тен Хага видели на трибунах во время последнего матча «Боруссии», что вызвало слухи о его возможном привлечении. Известно также, что у него сложились отличные отношения с советником дортмундского клуба Маттиасом Заммером, что способствует такому сотрудничеству.

Сейчас «Боруссия» Дортмунд находится на восьмой строчке турнирной таблицы Бундеслиги, проходя через непростой период. Тем не менее руководство клуба пока что сохраняет доверие к Нури Шахину, дополняя его работу неофициальной помощью от тен Хага.