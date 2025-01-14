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Германия
14 января 2025, 19:55 | Обновлено 14 января 2025, 19:56
378
0

Экс-тренер МЮ работает на неофициальной должности в немецком клубе

Эрик тен Хаг помогает главному тренеру дортмундской Боруссии Нури Шахину

14 января 2025, 19:55 | Обновлено 14 января 2025, 19:56
378
0
Экс-тренер МЮ работает на неофициальной должности в немецком клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг работает неофициальным помощником главного тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахина.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, тен Хаг в «Боруссии» выполняет роль «теневого наставника» - что-то вроде консультанта без официального статуса в клубе. Плеттенберг предполагает, что в случае неудовлетворительных результатов команды Шахина могут заменить именно на экс-тренера «Манчестер Юнайтед».

Тен Хага видели на трибунах во время последнего матча «Боруссии», что вызвало слухи о его возможном привлечении. Известно также, что у него сложились отличные отношения с советником дортмундского клуба Маттиасом Заммером, что способствует такому сотрудничеству.

Сейчас «Боруссия» Дортмунд находится на восьмой строчке турнирной таблицы Бундеслиги, проходя через непростой период. Тем не менее руководство клуба пока что сохраняет доверие к Нури Шахину, дополняя его работу неофициальной помощью от тен Хага.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Флориан Плеттенберг Нури Шахин отставка назначение тренера Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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