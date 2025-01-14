Англия14 января 2025, 20:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:45
375
1
Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Челси – Борнмут
Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30 по киевскому времени
14 января 2025, 20:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:45
375
1
Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».
Матч пройдет на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский защитник гостей Илья Забарный начнет матч со стартовых минут.
Стартовые составы на матч «Челси» – «Борнмут»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 января 2025, 10:48 0
Легендарный боксер оценил карьеру украинского чемпиона
Футбол | 14 января 2025, 21:29 0
Максим Прядун подписал контракт со «Слима Уондерерз»
Футбол | 14.01.2025, 18:10
Хоккей | 14.01.2025, 15:16
Футбол | 14.01.2025, 04:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Если хочет перейти в топ клуб сегодня надо не обосраться
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2025, 21:14 5
12.01.2025, 22:07 11
13.01.2025, 08:58
13.01.2025, 19:20 2
13.01.2025, 08:21 2
12.01.2025, 23:57 11
14.01.2025, 08:19 13
13.01.2025, 15:24 4