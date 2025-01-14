Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Челси – Борнмут

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч пройдет на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский защитник гостей Илья Забарный начнет матч со стартовых минут.

Стартовые составы на матч «Челси» – «Борнмут»: