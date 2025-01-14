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Англия
14 января 2025, 20:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:45
375
1

Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Челси – Борнмут

Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30 по киевскому времени

14 января 2025, 20:31 | Обновлено 14 января 2025, 21:45
375
1
Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Челси – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч пройдет на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский защитник гостей Илья Забарный начнет матч со стартовых минут.

Стартовые составы на матч «Челси» – «Борнмут»:

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Борнмут Челси Челси - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Илья Забарный
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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saltim
Если хочет перейти в топ клуб сегодня надо не обосраться
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