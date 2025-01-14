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  4. Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Сити
Англия
14 января 2025, 20:24 |
820
0

Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Сити

Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30 по киевскому времени

14 января 2025, 20:24 |
820
0
Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»:

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Брентфорд Манчестер Сити Брентфорд - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Егор Ярмолюк
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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