Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Сити

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: