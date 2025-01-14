Англия14 января 2025, 20:24 |
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Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Сити
Матч 21-го тура АПЛ начнется в 21:30 по киевскому времени
14 января 2025, 20:24 |
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Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».
Матч пройдет на Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились с составами на матч. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»:
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