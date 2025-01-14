Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он очень силен». Экс-игрок Наполи назвал Довбика лучшим в Серии А
Италия
14 января 2025, 19:08 | Обновлено 14 января 2025, 19:49
1435
2

«Он очень силен». Экс-игрок Наполи назвал Довбика лучшим в Серии А

Валон Бехрами расхвалил украинского форварда

14 января 2025, 19:08 | Обновлено 14 января 2025, 19:49
1435
2
«Он очень силен». Экс-игрок Наполи назвал Довбика лучшим в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший полузащитник «Наполи» и «Лацио» Валон Бехрами назвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика лучшим игроком итальянской Серии А.

«Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он является лучшим в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, «Роме» придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он является очень сильным игроком.

Я вижу его игроком основного состава в каждом клубе Серии А. В «Наполи» он бы играл в старте вместо Лукаку», – сказал Валон в эфире программы Step on Football на канале DAZN.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Бехрами является легендой сборной Швейцарии. В ее составе Валон сыграл 83 матча и забил 2 гола.

По теме:
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«У него была мощность». Известный футболист – о звезде сборной Украины
Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валон Бехрами Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13 января 2025, 20:21 76
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды

Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Футбол | 14 января 2025, 13:48 30
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак

Потом приходится покупать Фесюна, торговаться по Крупскому и получать отказ от Пихаленка

Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14.01.2025, 09:05
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
Футбол | 14.01.2025, 19:50
В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Футбол | 13.01.2025, 21:21
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Мякий футбол від Довбика, розхвалив. Там тренер суперника нашої збірної також його називав найкращим восени
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Довбику не хватает физухи и его большинство проблем от этого. Нужно работать с тренерами в этом аспекте. Малиновский ради выносливости набирал килограммы мышечной массы. Итальянский футбол более силовой, чем испанский, много борьбы, хотя и в Испании он редко играл полный, только треть всех матчей играл больше 70 минут, а тут вдобавок ко всему еще и приходится от звонка до звонка.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
13.01.2025, 15:24 4
Футбол
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
13.01.2025, 01:11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
13.01.2025, 05:55
Хоккей
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем