«Он очень силен». Экс-игрок Наполи назвал Довбика лучшим в Серии А
Валон Бехрами расхвалил украинского форварда
Бывший полузащитник «Наполи» и «Лацио» Валон Бехрами назвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика лучшим игроком итальянской Серии А.
«Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он является лучшим в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, «Роме» придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он является очень сильным игроком.
Я вижу его игроком основного состава в каждом клубе Серии А. В «Наполи» он бы играл в старте вместо Лукаку», – сказал Валон в эфире программы Step on Football на канале DAZN.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
Бехрами является легендой сборной Швейцарии. В ее составе Валон сыграл 83 матча и забил 2 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды
Потом приходится покупать Фесюна, торговаться по Крупскому и получать отказ от Пихаленка