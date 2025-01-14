«Он очень силен». Экс-игрок Наполи назвал Довбика лучшим в Серии А

Бывший полузащитник «Наполи» и «Лацио» Валон Бехрами назвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика лучшим игроком итальянской Серии А.

«Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он является лучшим в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, «Роме» придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он является очень сильным игроком.

Я вижу его игроком основного состава в каждом клубе Серии А. В «Наполи» он бы играл в старте вместо Лукаку», – сказал Валон в эфире программы Step on Football на канале DAZN.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Бехрами является легендой сборной Швейцарии. В ее составе Валон сыграл 83 матча и забил 2 гола.