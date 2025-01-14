В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.