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Англия
14 января 2025, 17:56 |
138
0

Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм

Матч пройдет 15 января в 22:00

14 января 2025, 17:56 |
138
0
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Тоттенхэм

В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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