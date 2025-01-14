ОФИЦИАЛЬНО. Неудачник киевского финала ЛЧ перешел в Шальке

Гельзенкирхенский «Шальке» официально объявил о подписании 31-летнего вратаря Лориса Кариуса на правах свободного агента. Контракт с немецким голкипером заключен до конца сезона.

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл Юнайтед», который он покинул после завершения предыдущего сезона. В своей карьере он также выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион», а широкую известность получил благодаря выступлениям за «Ливерпуль».

Кариус вошел в историю футбола, но не лучшим образом: в финале Лиги чемпионов 2018 года против мадридского «Реала» он допустил две грубые ошибки, которые привели к голам, и «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3. Эти ляпы стали одной из самых громких тем того года, а Кариус оказался под шквалом критики.

На новом этапе своей карьеры в «Шальке», который сейчас занимает 13-е место во второй Бундеслиге, Кариус попытается перезагрузить свою карьеру. После 17 туров команда имеет 20 очков и нуждается в усилении, чтобы подняться в таблице.