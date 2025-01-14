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  4. «Никогда не будет основным» Экс-скаут МЮ – о будущем звезды сборной Украины
Англия
14 января 2025, 18:26 |
1458
3

«Никогда не будет основным» Экс-скаут МЮ – о будущем звезды сборной Украины

Мик Браун считает, что «Арсенал» при первой возможности продаст украинца

14 января 2025, 18:26 |
1458
3
«Никогда не будет основным» Экс-скаут МЮ – о будущем звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший скаут английского «Манчестер Юнайтед» Мик Браун высказался о будущем украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я ожидаю, что он покинет «Арсенал». Когда он пришел туда, он был одним из немногих приличных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является игроком высшего класса. То же самое было и с Жезусом.

Теперь он никогда не будет основным игроком этой команды, он опустился вниз по иерархической лестнице. Артета показал это, приобретя Тимбера и Калафиори.

Зинченко – защитник, который хорошо владеет мячом и может сместиться в полузащиту, но у всех всегда были сомнения относительно его игры в обороне. Поэтому если какой-то клуб придет за ним в январское окно, думаю, «Арсенал» его отпустит. Он не является частью их планов на будущее и, кажется, не вписывается в то, как они играют сейчас».

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется дортмундская «Боруссия».

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Дмитро Вус Источник: Football Insider
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Комментарии 3
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OKs100
Вообще-то он не защитник, а полузащитник, поэтому и играет в защите так себе.
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0
TolsTIyELF
да нассать на ваш клуб чемпионат и всю англию. Слава Україні! Зінченко - в Італію. 
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-1
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