«Никогда не будет основным» Экс-скаут МЮ – о будущем звезды сборной Украины

Бывший скаут английского «Манчестер Юнайтед» Мик Браун высказался о будущем украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я ожидаю, что он покинет «Арсенал». Когда он пришел туда, он был одним из немногих приличных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является игроком высшего класса. То же самое было и с Жезусом.

Теперь он никогда не будет основным игроком этой команды, он опустился вниз по иерархической лестнице. Артета показал это, приобретя Тимбера и Калафиори.

Зинченко – защитник, который хорошо владеет мячом и может сместиться в полузащиту, но у всех всегда были сомнения относительно его игры в обороне. Поэтому если какой-то клуб придет за ним в январское окно, думаю, «Арсенал» его отпустит. Он не является частью их планов на будущее и, кажется, не вписывается в то, как они играют сейчас».

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется дортмундская «Боруссия».