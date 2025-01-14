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14 января 2025, 17:30 | Обновлено 14 января 2025, 17:31
1655
5

Звезда Арсенала и сборной Франции сыграет за российскую команду

Бакари Санья примет участие в Суперкубке медиалиги

14 января 2025, 17:30 | Обновлено 14 января 2025, 17:31
1655
5
Звезда Арсенала и сборной Франции сыграет за российскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Бакари Санья

Бывший защитник «Манчестер Сити», лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Бакари Санья сыграет за российскую медиафутбольную команду FC Fight Nights. Об этом сообщают сами представители государства 404.

41-летний экс-футболист проведет за команду из страны-террориста лишь 1 матч на Суперкубке медиалиги в Абу-Даби.

Также отмечается, что представители FC Fight Nights ведут активные переговоры с еще одним легендарным в прошлом игроком - Кларенсом Зеедорфом.

На протяжении карьеры профессионального футболиста Бакари Санья провел 546 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 36 голевыми передачами. Также на его счету 65 поединков за национальную сборную Франции.

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Бакари Санья Арсенал Лондон Манчестер Сити сборная Франции по футболу российско-украинская война Кларенс Зеедорф
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
уж не знаю что глупее и бессмысленнее: что РФ платит деньги этим пенсионерам за имитацию рукопожатности, или что в Украине каждый раз по этому поводу пишут о страшном позоре, зашкваре и тому подобное.
да всем насрать (с)
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+1
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cooperchack
 1 матч и и он станет орком болотным 
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+1
Xvalenok03
Он француз.
Во франции войны нет. Ни с кем франция не воюет.
Наших проблем им не понять и плевать на наши проблемы.
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