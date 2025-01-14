Бывший защитник «Манчестер Сити», лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Бакари Санья сыграет за российскую медиафутбольную команду FC Fight Nights. Об этом сообщают сами представители государства 404.

41-летний экс-футболист проведет за команду из страны-террориста лишь 1 матч на Суперкубке медиалиги в Абу-Даби.

Также отмечается, что представители FC Fight Nights ведут активные переговоры с еще одним легендарным в прошлом игроком - Кларенсом Зеедорфом.

На протяжении карьеры профессионального футболиста Бакари Санья провел 546 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 36 голевыми передачами. Также на его счету 65 поединков за национальную сборную Франции.