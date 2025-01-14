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Испания
14 января 2025, 17:30 |
472
0

Защитник Севильи арестован по подозрению в мошенничестве со ставками

Кике Саласу выдвинули обвинения в умышленном получении желтых карточек

14 января 2025, 17:30 |
472
0
Защитник Севильи арестован по подозрению в мошенничестве со ставками
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский футболист Кике Салас, выступающий за «Севилью», арестован по подозрению в организации незаконных ставок на футбольные матчи с его участием.

Об этом сообщает испанское издание COPE.

По данным следствия, Саласа подозревают в умышленном получении желтых карточек во время матчей прошлого сезона Ла Лиги. Такое поведение, вероятно, позволило его друзьям заработать на ставках, связанных с этими эпизодами. Вместе с футболистом под следствием находятся двое его предполагаемых сообщников.

Подозрение полиции сосредоточено на десяти желтых карточках, которые Салас получил в сезоне 2023/24. Особое внимание вызывает то, что семь из этих карточек были показаны в девяти последних матчах сезона.

В случае доказательства вины футболиста ему грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет в соответствии с испанским законодательством.

Клуб «Севилья» пока не сделал официальных заявлений по ситуации. Испанское футбольное сообщество ожидает дальнейших новостей о ходе расследования.

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Олександр Сільченко Источник: Cope
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