Снова тяжелая травма колена. В Арсенале ищут замену Жезусу

Тренер Арсенала Микель Артета считает, что форвард Габриэль Жезус снова получил тяжелую травму. Игрок недавно начал регулярно забивать, однако травмировался в матче с Манчестер Юнайтед.

В клубе подозревают, что у Жезуса разрыв крестообразных связок колена.

«Пока не хочу ничего подтверждать, нам нужно еще одно обследование. Однако все выглядит плохо. У нас есть планы по подписанию форварда – как долгосрочные, так и краткосрочные».

«Но мы будем действовать разумно, потому что понимаем – зимой клубы выставляют большие ценники», – сказал Артета.