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  4. Снова тяжелая травма колена. В Арсенале ищут замену Жезусу
Англия
14 января 2025, 16:28 |
581
0

Снова тяжелая травма колена. В Арсенале ищут замену Жезусу

Артета подозревает еще одно повреждение

14 января 2025, 16:28 |
581
0
Снова тяжелая травма колена. В Арсенале ищут замену Жезусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Жезус

Тренер Арсенала Микель Артета считает, что форвард Габриэль Жезус снова получил тяжелую травму. Игрок недавно начал регулярно забивать, однако травмировался в матче с Манчестер Юнайтед.

В клубе подозревают, что у Жезуса разрыв крестообразных связок колена.

«Пока не хочу ничего подтверждать, нам нужно еще одно обследование. Однако все выглядит плохо. У нас есть планы по подписанию форварда – как долгосрочные, так и краткосрочные».

«Но мы будем действовать разумно, потому что понимаем – зимой клубы выставляют большие ценники», – сказал Артета.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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