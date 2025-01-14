Поехал ли Калюжный? Александрия отправилась на сбор в Турцию

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Александрии» транзитом через Кишинев отправились на турецкий этап подготовки.

По информации нашего источника, в составе спортивной делегации – 22 футболиста во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным. Впервые с главной командой будет готовиться защитник Юрий Матвеев из второлиговой «Александрии-2».

Непосредственно в Турцию прибудут легионеры Кампос, Джевани, Безерра и Матеус. Последнему, прошлой осенью выступавшему за «Александрию-2», будет предоставлен шанс, как и Матвееву, проявить себя в спаррингах в составе основы.

После зимнего перерыва «Александрия» в 18-м туре чемпионата УПЛ будет принимать «Зарю».

Ранее мы сообщали, что дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией».