Поехал ли Калюжный? Александрия отправилась на сбор в Турцию
Шанс закрепиться в команде получит и молодежь
Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Александрии» транзитом через Кишинев отправились на турецкий этап подготовки.
По информации нашего источника, в составе спортивной делегации – 22 футболиста во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным. Впервые с главной командой будет готовиться защитник Юрий Матвеев из второлиговой «Александрии-2».
Непосредственно в Турцию прибудут легионеры Кампос, Джевани, Безерра и Матеус. Последнему, прошлой осенью выступавшему за «Александрию-2», будет предоставлен шанс, как и Матвееву, проявить себя в спаррингах в составе основы.
После зимнего перерыва «Александрия» в 18-м туре чемпионата УПЛ будет принимать «Зарю».
Ранее мы сообщали, что дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией».
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