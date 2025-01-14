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  4. Поехал ли Калюжный? Александрия отправилась на сбор в Турцию
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 15:43 |
249
0

Поехал ли Калюжный? Александрия отправилась на сбор в Турцию

Шанс закрепиться в команде получит и молодежь

14 января 2025, 15:43 |
249
0
Поехал ли Калюжный? Александрия отправилась на сбор в Турцию
ФК Александрия. Иван Калюжный

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Александрии» транзитом через Кишинев отправились на турецкий этап подготовки.

По информации нашего источника, в составе спортивной делегации – 22 футболиста во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным. Впервые с главной командой будет готовиться защитник Юрий Матвеев из второлиговой «Александрии-2».

Непосредственно в Турцию прибудут легионеры Кампос, Джевани, Безерра и Матеус. Последнему, прошлой осенью выступавшему за «Александрию-2», будет предоставлен шанс, как и Матвееву, проявить себя в спаррингах в составе основы.

После зимнего перерыва «Александрия» в 18-м туре чемпионата УПЛ будет принимать «Зарю».

Ранее мы сообщали, что дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией».

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Иван Калюжный Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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