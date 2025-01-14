Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 15 января

15 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном разряде.

Во среду на корты Мельбурна выйдет одна представительница Украины – Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 15 января

Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/32 финала

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 07:30 по Киеву)

Марта Костюк [17] – Юле Нимайер