Australian Open14 января 2025, 16:34 | Обновлено 14 января 2025, 16:38
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3
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 15 января
В среду на корты Мельбурна выйдет только одна украинка
14 января 2025, 16:34 | Обновлено 14 января 2025, 16:38
497
3
15 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном разряде.
Во среду на корты Мельбурна выйдет одна представительница Украины – Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 15 января
Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/32 финала
1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 07:30 по Киеву)
Марта Костюк [17] – Юле Нимайер
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Комментарии 3
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Так а яким запуском
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Знову на завтра обіцяють сильний дощ, і знову Марта на корті без даху останнім запуском. Без шансів.
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