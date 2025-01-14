На войне против россии погиб президент ФК Подолье Васильковцы

12 января 2025 года вблизи поселка Ямполь Краматорского района Донецкой области погиб президент футбольного клуба «Подолье» Васильковцы Михаил Коваль. Об этом сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины:

«Большое горе пришло в футбольную семью Тернопольщины – на войне погиб президент ФК «Подолье» (Васильковцы) Михаил Олегович Коваль (18.11.1990 года рождения).

Большая потеря и боль для семьи Ковалей, команды «Подолье», Васильковецкой общины и всей Тернопольщины.

Ассоциация футбола Тернопольщины выражает глубокие соболезнования родным, друзьям, близким и всем кто знал Михаила. Вечная память! Покойся с Богом! Герои не умирают!»

Михаил Коваль погиб в возрасте 34 лет.