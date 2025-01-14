ФОТО. Главный тренер Шахтера показал, как владеет техникой жонглирования

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич продемонстрировал свои навыки обращения с мячом.

Наставник команды находится в прекрасной физической форме.

Пушич показал мастерство в жонглировании мячом, техническом приеме и игре на публику, чем привлек внимание болельщиков.

Марино Пушич провел свою игровую карьеру в основном в нидерландских клубах. Он играл за такие команды, как «Де Графсхап», «Гоу Эхед Иглз», «Баберих» и «Реден». Также защищал цвета сербских «Црвены Звезды» и «Вележа». Один сезон провел в немецком «Кельне», где выступал за дублирующий состав.

Тренером донецкого «Шахтера» Пушич стал в 2023 году. В этом же сезоне он получил с командой чемпионство в Премьер-лиге Украины и выиграл Кубок Украины.

Также на посту главного тренера «Твенте» он стал победителем Эерстедивизи (второй лиги Нидерландов).