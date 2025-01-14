В статусе свободного агента. Украинский форвард перейдет в клуб Первой лиги

25-летний украинский форвард Михаил Плохотнюк, который в этом сезоне выступал в УПЛ за «Минай», может продолжить карьеру в Первой лиге.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован клуб «Виктория» (Сумы) – Плохотнюк должен прибыть в расположение команды, провести несколько тренировок и подписать полноценный контракт.

В первой половине чемпионата Михаил выступал за «Минай», где провел три матча, однако не сумел отличиться результативными действиями. Ранее форвард играл за иностранные клубы – выступал в чемпионатах Эстонии и Румынии.

К «Виктории» форвард присоединится на правах свободного агента. Клуб из Сум занимает девятое место в Группе выбывания – в активе «Виктории» 23 балла.