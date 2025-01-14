Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В статусе свободного агента. Украинский форвард перейдет в клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
14 января 2025, 12:53 | Обновлено 14 января 2025, 13:31
1199
1

В статусе свободного агента. Украинский форвард перейдет в клуб Первой лиги

Михаил Плохотнюк может перебраться в «Викторию» (Сумы)

14 января 2025, 12:53 | Обновлено 14 января 2025, 13:31
1199
1
В статусе свободного агента. Украинский форвард перейдет в клуб Первой лиги
ФК Минай. Михаил Плохотнюк

25-летний украинский форвард Михаил Плохотнюк, который в этом сезоне выступал в УПЛ за «Минай», может продолжить карьеру в Первой лиге.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован клуб «Виктория» (Сумы) – Плохотнюк должен прибыть в расположение команды, провести несколько тренировок и подписать полноценный контракт.

В первой половине чемпионата Михаил выступал за «Минай», где провел три матча, однако не сумел отличиться результативными действиями. Ранее форвард играл за иностранные клубы – выступал в чемпионатах Эстонии и Румынии.

К «Виктории» форвард присоединится на правах свободного агента. Клуб из Сум занимает девятое место в Группе выбывания – в активе «Виктории» 23 балла.

По теме:
Сможет усилить оборону. Ланс заинтересован в игроке Фейенорда
Переговоры продолжаются. Рома планирует усилиться полузащитником Интера
Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана
Минай Виктория Сумы трансферы трансферы УПЛ свободный агент Михаил Плохотнюк
Микола Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Футбол | 13 января 2025, 17:32 8
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны

Мадридский клуб все еще не планирует усиливаться зимой

Призерка ЧМ-2021 из Украины сбежала в россию. Она служила в Нацгвардии
Водные виды | 14 января 2025, 11:33 18
Призерка ЧМ-2021 из Украины сбежала в россию. Она служила в Нацгвардии
Призерка ЧМ-2021 из Украины сбежала в россию. Она служила в Нацгвардии

Лариса Жалинская стала предательницей Украины

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Футбол | 14.01.2025, 13:48
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13.01.2025, 16:14
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Як Плахотнюк (та будь-хто) міг ЦЬОГО сезону виступати в УПЛ за Мінай?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
13.01.2025, 15:24 3
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
13.01.2025, 05:55
Хоккей
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем