Воспитанник Шахтера подтвердил трансфер Крупского

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал слухи о переходе в состав клуба Первой лиги флангового защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского:

«Раньше новости на эту тему я черпал из интернета. Мы с Крупским знакомы, поэтому буквально вчера я поговорил с ним - это была единственная наша беседа. Спросил: «Тебя можно поздравить?». Он ответил, что да. Поэтому я поздравил и отметил, что мы ждем его в команде. А в нюансы и подробности, как все происходило на трансферном рынке, я не вникал».

Ранее сообщалось, что весной 2025 года Илья Крупский за «Металлист 1925» не сыграет.