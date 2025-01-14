Воспитанник Шахтера подтвердил трансфер Крупского
Максим Имереков анонсировал переход защитника «Ворсклы» в «Металлист 1925»
Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал слухи о переходе в состав клуба Первой лиги флангового защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского:
«Раньше новости на эту тему я черпал из интернета. Мы с Крупским знакомы, поэтому буквально вчера я поговорил с ним - это была единственная наша беседа. Спросил: «Тебя можно поздравить?». Он ответил, что да. Поэтому я поздравил и отметил, что мы ждем его в команде. А в нюансы и подробности, как все происходило на трансферном рынке, я не вникал».
Ранее сообщалось, что весной 2025 года Илья Крупский за «Металлист 1925» не сыграет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Костышин попал в неприятную историю
российский теннисист проигрывает Касидиту Самрею 1:2 по сетам в 1-м раунде Aus Open