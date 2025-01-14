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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 12:42 | Обновлено 14 января 2025, 12:43
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0

Воспитанник Шахтера подтвердил трансфер Крупского

Максим Имереков анонсировал переход защитника «Ворсклы» в «Металлист 1925»

14 января 2025, 12:42 | Обновлено 14 января 2025, 12:43
300
0
Воспитанник Шахтера подтвердил трансфер Крупского
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал слухи о переходе в состав клуба Первой лиги флангового защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского:

«Раньше новости на эту тему я черпал из интернета. Мы с Крупским знакомы, поэтому буквально вчера я поговорил с ним - это была единственная наша беседа. Спросил: «Тебя можно поздравить?». Он ответил, что да. Поэтому я поздравил и отметил, что мы ждем его в команде. А в нюансы и подробности, как все происходило на трансферном рынке, я не вникал».

Ранее сообщалось, что весной 2025 года Илья Крупский за «Металлист 1925» не сыграет.

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Максим Имереков трансферы Шахтер Донецк Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы УПЛ Илья Крупский
Дмитро Вус Источник: Футбол 24
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