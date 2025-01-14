ВИДЕО. Отец звезды Барселоны вычудил невероятное после матча. Нужно видеть!

Отец центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси, Роберт Кубарси, стал одним из героев послематчевых празднований на финале Суперкубка Испании.

Во время празднования отец выбежал на поле и проехался на коленях, будто празднуя гол. Это выглядело очень эффектно и весело!

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После этого футболисты «Барсы» пригласили своих близких сделать большое совместное фото с трофеем.

Напомним, что каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 5:2.