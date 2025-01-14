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14 января 2025, 11:37 | Обновлено 14 января 2025, 12:23
1538
1

ВИДЕО. Отец звезды Барселоны вычудил невероятное после матча. Нужно видеть!

Пау Кубарси был в шоке...

14 января 2025, 11:37 | Обновлено 14 января 2025, 12:23
1538
1
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны вычудил невероятное после матча. Нужно видеть!
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси с отцом и сестрой

Отец центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси, Роберт Кубарси, стал одним из героев послематчевых празднований на финале Суперкубка Испании.

Во время празднования отец выбежал на поле и проехался на коленях, будто празднуя гол. Это выглядело очень эффектно и весело!

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После этого футболисты «Барсы» пригласили своих близких сделать большое совместное фото с трофеем.

Напомним, что каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 5:2.

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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