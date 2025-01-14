ВИДЕО. Отец звезды Барселоны вычудил невероятное после матча. Нужно видеть!
Пау Кубарси был в шоке...
Отец центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси, Роберт Кубарси, стал одним из героев послематчевых празднований на финале Суперкубка Испании.
Во время празднования отец выбежал на поле и проехался на коленях, будто празднуя гол. Это выглядело очень эффектно и весело!
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После этого футболисты «Барсы» пригласили своих близких сделать большое совместное фото с трофеем.
Напомним, что каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 5:2.
Barcelona fans sliding into work today. pic.twitter.com/Ln2W19Ez5z— Football España (@footballespana_) January 13, 2025
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