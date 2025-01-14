ФОТО. Встреча двух Великих! Буффон и Касильяс снова сыграли в футбол

Легендарные экс-вратари «Реала» и «Ювентуса» Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон опубликовали совместное фото.

Касильяс, Буффон, Пирло, Дель Пьеро – все эти легенды задействованы в турнире Жерара Пике Kings League.

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«Когда мы были лучшими 🤴🤴», – вот так подписал селфи с Буффоном Икер.

«Когда мы были Королями 🤴», – а это уже подпись Джанлуиджи.

Также легенды дали свой прогноз на Эль-Класико, который состоялся 12 января, и завершился победой Барселоны (5:2).