ФОТО. Встреча двух Великих! Буффон и Касильяс снова сыграли в футбол
Да ещё и друг против друга...
Легендарные экс-вратари «Реала» и «Ювентуса» Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон опубликовали совместное фото.
Касильяс, Буффон, Пирло, Дель Пьеро – все эти легенды задействованы в турнире Жерара Пике Kings League.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Когда мы были лучшими 🤴🤴», – вот так подписал селфи с Буффоном Икер.
«Когда мы были Королями 🤴», – а это уже подпись Джанлуиджи.
Также легенды дали свой прогноз на Эль-Класико, который состоялся 12 января, и завершился победой Барселоны (5:2).
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