«Выходили, как на последний бой». Экс-игрок Днепра – о матчах с Днепр-1

Бывший полузащитник «Днепра» Денис Костышин рассказал о принципиальном противостоянии с клубом «Днепр-1»

– Вспомни, как происходил отбор игроков, которые должны были перейти из «Днепра» в «Днепр-1»?

– Наверное, сильнейших забирали в «Днепр-1», тех, кто был нужен Дмитрию Михайленко. Младшие, чтобы получать игровое время, остались в «Днепре». В этом смысле можно вспомнить Валика Рубчинского, который тогда совсем был юным.

– Тогда для многих, несмотря на общие корни, противостояние двух клубов было действительно принципиальным. И в матчах, и даже в отношениях на базе.

– Да-да, мы даже недавно с Сергеем Кравченко вспоминали те матчи между нами. Он с улыбкой говорил, что мы только на них выходили, как на последний бой. У нас действительно глаза пылали, была спортивная агрессия, желали доказать, что мы лучше.

И у нас получались хорошие игры. В первом матче сыграли вничью 0:0, во втором выиграли 2:0, а третий проиграли 1:2. По календарю так получалось, что после «Днепра-1» мы играли с их главным конкурентом «Металлистом-1925». И, наверное, из-за молодости эмоций не хватало на два таких поединка – харьковчанам уступали после того, как отбирали очки у «Днепра-1». Вот и были к нам претензии, – рассказал Костышин.