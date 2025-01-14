ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
Избранница Дмитрия Крыськива вдохновляет его на победы
Карина Ангеловская, жена полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива, опубликовала подборку фотографий с отдыха на пляже.
Вторая половинка 24-летнего футболиста поделилась серией снимков в бикини, которое подчеркивает ее невероятную фигуру.
«Я это увидела собственными глазами», – подписала сообщение Карина, очевидно намекая на живописные виды на Мальдивах.
Сам Дмитрий Крыськив на данный момент находится в Турции, где проходит тренировочные сборы вместе с донецким «Шахтером».
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
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