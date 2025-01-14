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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 15:01 | Обновлено 14 января 2025, 15:17
1580
1

ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини

Избранница Дмитрия Крыськива вдохновляет его на победы

14 января 2025, 15:01 | Обновлено 14 января 2025, 15:17
1580
1
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
Instagram. Карина Ангеловская

Карина Ангеловская, жена полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива, опубликовала подборку фотографий с отдыха на пляже.

Вторая половинка 24-летнего футболиста поделилась серией снимков в бикини, которое подчеркивает ее невероятную фигуру.

«Я это увидела собственными глазами», – подписала сообщение Карина, очевидно намекая на живописные виды на Мальдивах.

Сам Дмитрий Крыськив на данный момент находится в Турции, где проходит тренировочные сборы вместе с донецким «Шахтером».

ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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