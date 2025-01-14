«У него была мощность». Известный футболист – о звезде сборной Украины

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин поделился воспоминаниями об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике времен выступления за молодежную команду «Днепра»:

«Наверное, трудно в юном возрасте предсказать, что человек будет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Но то, что у него невероятный талант и все качества классного форварда: скорость, мощность, удар, очень хорошая техника – было заметно сразу. Понимали, что из него получится хороший футболист. А то, что достиг таких успехов – только его колоссальный труд».

Ранее Денис Костышин рассказал, как его едва не застрелили в США.