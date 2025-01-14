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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 16:51 | Обновлено 14 января 2025, 16:52
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0

«У него была мощность». Известный футболист – о звезде сборной Украины

Денис Костышин поделился воспоминаниями об Артеме Довбике

14 января 2025, 16:51 | Обновлено 14 января 2025, 16:52
501
0
«У него была мощность». Известный футболист – о звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин поделился воспоминаниями об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике времен выступления за молодежную команду «Днепра»:

«Наверное, трудно в юном возрасте предсказать, что человек будет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Но то, что у него невероятный талант и все качества классного форварда: скорость, мощность, удар, очень хорошая техника – было заметно сразу. Понимали, что из него получится хороший футболист. А то, что достиг таких успехов – только его колоссальный труд».

Ранее Денис Костышин рассказал, как его едва не застрелили в США.

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Денис Костышин Артем Довбик Рома Рим Александрия чемпионат Италии по футболу Серия A Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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