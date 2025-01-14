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  4. Фритц и Руне успешно стартовали на Aus Open, но победы дались по-разному
Australian Open
14 января 2025, 07:16 |
39
0

Фритц и Руне успешно стартовали на Aus Open, но победы дались по-разному

Тейлор разбил Дженсона Бруксби, а Хольгер в пяти сетах дожал Чжана Чжичжэня

14 января 2025, 07:16 |
39
0
Фритц и Руне успешно стартовали на Aus Open, но победы дались по-разному
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Американец Тейлор Фритц (АТР 4) и датчанин Хольгер Руне (АТР 13) выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Фритц в 1-м раунде в трех сетах разгромил Дженсона Бруксби, который провел первый поединок после 13 месяцев дисквалификации.

Руне в 1/64 финала в непростой игре справился с Чжаном Чжичжэнем (АТР 49) за 3 часа и 12 минут в пяти сетах.

Тейлор далее сыграет против Кристиана Гарина (Чили, ATP 150), а Хольгер встретится с Маттео Берреттини (Италия, ATP 34).

Фритц и Руне попали в первую и вторую четверть сетки соответственно и очное противостояние смогут провести только в полуфинале.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:0, 6:3

Хольгер Руне (Дания) [13] – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, 6:4

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Дженсон Бруксби Чжан Чжичжэнь Тейлор Фритц Хольгер Руне
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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