Фритц и Руне успешно стартовали на Aus Open, но победы дались по-разному
Тейлор разбил Дженсона Бруксби, а Хольгер в пяти сетах дожал Чжана Чжичжэня
Американец Тейлор Фритц (АТР 4) и датчанин Хольгер Руне (АТР 13) выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Фритц в 1-м раунде в трех сетах разгромил Дженсона Бруксби, который провел первый поединок после 13 месяцев дисквалификации.
Руне в 1/64 финала в непростой игре справился с Чжаном Чжичжэнем (АТР 49) за 3 часа и 12 минут в пяти сетах.
Тейлор далее сыграет против Кристиана Гарина (Чили, ATP 150), а Хольгер встретится с Маттео Берреттини (Италия, ATP 34).
Фритц и Руне попали в первую и вторую четверть сетки соответственно и очное противостояние смогут провести только в полуфинале.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Тейлор Фритц (США) [4] – Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:0, 6:3
Хольгер Руне (Дания) [13] – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флорентино разочарован игрой Лукаса Васкеса
Данка Ковинич неожиданно переиграла Лулу Сан на старте австралийского мейджора