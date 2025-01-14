Из-за травмы Мартинеса Барселона заблокирует трансфер Араухо

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональдо Араухо может остаться в команде до конца сезона. Сейчас известно, что игрок готовится к переходу в «Ювентус».

Однако, как сообщает издание As, в «Барселоне» обеспокоены ситуацией с травмой Иньиго Мартинеса. Известно, что испанец пропустит более 5 недель, и если эти прогнозы подтвердятся, клуб планирует отказаться от продажи Араухо до лета.

Также сообщается, что Ханс Флик просит руководство оставить футболиста, поскольку рассчитывает на его услуги во второй части сезона.

Араухо в этом сезоне восстанавливался после травмы и сыграл в финале Суперкубка Испании, где «Барселона» разгромила «Реал». Однако в последнее время сам игрок просит руководство клуба позволить ему покинуть команду.