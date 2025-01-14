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Италия
14 января 2025, 05:28 | Обновлено 14 января 2025, 05:31
241
0

Из-за травмы Мартинеса Барселона заблокирует трансфер Араухо

Сейчас в клубе ожидают отчет от врачей

14 января 2025, 05:28 | Обновлено 14 января 2025, 05:31
241
0
Из-за травмы Мартинеса Барселона заблокирует трансфер Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональдо Араухо может остаться в команде до конца сезона. Сейчас известно, что игрок готовится к переходу в «Ювентус».

Однако, как сообщает издание As, в «Барселоне» обеспокоены ситуацией с травмой Иньиго Мартинеса. Известно, что испанец пропустит более 5 недель, и если эти прогнозы подтвердятся, клуб планирует отказаться от продажи Араухо до лета.

Также сообщается, что Ханс Флик просит руководство оставить футболиста, поскольку рассчитывает на его услуги во второй части сезона.

Араухо в этом сезоне восстанавливался после травмы и сыграл в финале Суперкубка Испании, где «Барселона» разгромила «Реал». Однако в последнее время сам игрок просит руководство клуба позволить ему покинуть команду.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Рональд Араухо Ювентус трансферы
Олександр Сільченко Источник: AS
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